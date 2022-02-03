ألمانيا: الجهات المنظمة للإعلام تطلب من محطة «آر تي» الروسية وقف قناتها الألمانية

طلبت الجهات المنظمة للإعلام في ألمانيا محطة "آر تي" الروسية الحكومية (روسيا اليوم سابقا) بوقف قناتها التلفزيونية الناطقة باللغة الألمانية.

وتعتزم "آر تي" التصدي لهذه المطالبة قانونيا.

وكانت القضية أثارت توترات على المستوى السياسي بين ألمانيا وروسيا خلال الأسابيع الماضية، وهددت روسيا بأن هذه الخطوة سيكون لها عواقب بالنسبة لوسائل الإعلام والمراسلين الألمان العاملين في موسكو.

وأعلنت الجهات المنظمة للإعلام في ألمانيا مساء اليوم الأربعاء أن اللجنة المختصة بالموافقة والإشراف على المؤسسات الإعلامية اعترضت وحظرت بث قناة "آر تي دي إي" في ألمانيا.

وذكرت أن السبب في ذلك هو عدم وجود الموافقة اللازمة المتعلقة بقانون الإعلام لمثل هذه القناة، وأضافت أنه لم يتم تقديم طلب للحصول على هذه الموافقة.

وفي رد على سؤال من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قالت شركة "آر تي دي إي بروداكشنز" في برلين إنها ستتخذ خطوات قانونية ردا على هذا القرار.

من جانبها، وصفت رئيسة تحرير "آر تي" في موسكو، مارجاريتا سيمونيان، قرار اللجنة بأنه "محض هراء" وكتبت على تليجرام:" لن نوقف الإرسال".

وأعربت سيمونيان التي تتمتع بعلاقات جيدة مع الكرملين عن اعتقادها بأن هذا يبدو تقريبا كما لو أن هيئة الرقابة على الاتصالات الروسية " روسكومنادزور" حظرت على مؤسسة "دويتشه فيله" الألمانية البث على مواقعها الإلكترونية "وعلينا أن نجرب هذا بالفعل".