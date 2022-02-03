ترأس عماد حسن، رئيس مركز ومدينة بني مزار، المنيا، يرافقه نائبه هاني الخولي، وأحمد سليمان مدير إدارة التموين، وأعضاء الرقابة التموينية، اليوم الخميس، حملة تموينية على عدد من المخابز البلدية؛ للتأكد على وزن الرغيف المنتج ومدى مطابقته للمواصفات ومراجع حصص الدقيق المقررة بكل مخبز والنظافة العامة والإجراءات الاحترازية.

وأسفرت الحملة عن تحرير 150 محضرا تموينيا، كالآتي: 40 محضر نقص وزن، 23 محضر مخالفة مواصفات، 38 محضر عدم إعطاء بون، محضر عدم وجود ميزان، 28 محضر عدم وجود لوحة إعلانات، 13 محضر نظافة عامة، و7 محاضر تبديد دقيق، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة بموجب الواقعة، وتم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يأتي ذلك بناءً على تعليمات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة تكثيف الحملات التموينية، والتصدي لأي مخالفات والتعامل بحزم مع المخالفين والاستحابة الفورية لطلبات الأهالي والتأكيد على وصول الدعم لمستحقيه.