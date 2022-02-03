الجامعة الألمانية الدولية والغرفة الألمانية العربية يبحثان ربط البحث العلمي بالصناعة الوطنية

بحث رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية GIU بالعاصمة الإدارية الجديدة يوليوس جورج لوى، مع وفد رفيع المستوى من أعضاء الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، فرص التعاون المشترك فى مجالات الصناعة والابتكار.

هدف اللقاء إلى ربط التعليم العالي والبحث العلمي بالصناعة الوطنية وتنمية الاستثمارات الألمانية فى مصر والاستفادة من الخبرات الألمانية فى مجال التكنولوجيات الحديثة والتقنية المتطورة لتوطينهم جميعا وخلق جيل جديد من المبتكرين، يمكنهم المساهمة فى إيجاد حلول لمشاكل الصناعة في مصر والعالم والإسهام بشكل مباشر في تطوير المنتجات والخدمات المقدمة من المصانع والشركات، وذلك بالإضافة إلى فرص التدريب العملية فى هذه الشركات العالمية سواء فى فروعها بمصر أو الخارج.