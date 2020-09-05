جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ 384 مليون حالة

أفادت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، بأن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 384 مليونا و701 ألف و43 حالة.

وذكرت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، إن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و699 ألفا و993 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 75.6 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 41.6 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 25.8 مليون حالة.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ894 ألفا و316 وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ629 ألفا و301 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة الهند بإجمالي وفيات 498 ألفا و53 وفاة.