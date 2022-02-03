 مصادر أمريكية: روسيا تستعد لصنع هجوم وهمي عليها كذريعة لغزو أوكرانيا - بوابة الشروق
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مصادر أمريكية: روسيا تستعد لصنع هجوم وهمي عليها كذريعة لغزو أوكرانيا

أ ش أ
نشر في: الخميس 3 فبراير 2022 - 11:05 م | آخر تحديث: الخميس 3 فبراير 2022 - 11:05 م
كشفت مصادر أمريكية، اليوم الخميس، أن روسيا تستعد لاستخدام تقنية ال "فيديو جرافيك" لصنع هجوم وهمي ضد المصالح الروسية كذريعة لغزو أوكرانيا.

وقال مسئول كبير في الإدارة الأمريكية لشبكة "سي إن إن"، اليوم، إن الولايات المتحدة لديها معلومات استخباراتية تشير إلى أن الحكومة الروسية، بمساعدة أجهزة استخباراتها، تخطط لإنتاج مقطع فيديو دعائي يصور مشاهد مصورة "لتفجير وهمي يتسبب في سقوط قتلى ويقدم مشاهد لجثث وممثلين يصورون أدوار أسر الضحايا فضلا عن صور لمواقع ومعدات عسكرية مدمرة ".

وأشارالمسئول، ‏الذي لم يكشف النقاب عن هويته، إلى أن الولايات المتحدة تعتقد أن روسيا استخدمت بالفعل ممثلين ‏للمشاركة في الهجوم المزيف.

وأضاف أن الولايات المتحدة لديها معلومات بأن المعدات العسكرية المستخدمة في فيديو الهجوم الملفق ستبدو وكأنها أوكرانية أو من دولة حليفة لها.

ونوه إلى أن الفيديو يمكن أن يتضمن صورا لطائرات بدون طيار تخص إحدى دول حلف شمال الأطلسي "ناتو" وقدمتها إلى أوكرانيا.

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