الكاكاو يوسع مكاسبه مدعوما بالمخاوف من الحرارة في كوت ديفوار

ارتفعت أسعار الكاكاو لليوم الرابع على التوالي حيث عزز الطقس الحار والجاف في بعض أجزاء كوت ديفوار المخاوف من ضعف الإمدادات.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة إلى أعلى مستوى لها في نحو أسبوعين حيث بدأ المزارعون يشعرون بالقلق بشأن تأثير رياح هارماتان الموسمية المتربة على المحصول. كما أن عدم سقوط الأمطار في وسط كوت ديفوار يثير أيضا المخاوف.

وارتفعت الأسعار خلال الأسبوع الجاري بعدما تراجعت خلال الأسبوعين الماضيين، وفقا لوكالة بلومبرج.

واستقرت عقود الكاكاو الآجلة تسليم آذار/مارس على ارتفاع بقيمة 4 دولارات ليصل سعر الطن إلى 2617 دولار، بعد ارتفاع بنسبة 1ر1 %.