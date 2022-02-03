التضخم السنوي في تركيا يسجل أعلى مستوى في 20 عاما

سجل التضخم السنوي في تركيا 48.69% في يناير من 36.08% في ديسمبر، مقابل توقعات عند 46.68%، مدفوعا بسلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة وانخفاض حاد في قيمة الليرة في أواخر العام الماضي، وهو الأعلى في 20 عاما تقريبا.

ويعتبر هذا المعدل هو الأعلى منذ يونيو 2002، إذ بلغ معدل التضخم في تلك الفترة 46.2%.

وعلى أساس شهري، فقد سجل مؤشر أسعار المستهلكين 11.1% في ديسمبر مقابل توقعات عند 9.8%.

هذا وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع 10.45% على أساس شهري في يناير، ليرتفع على أساس سنوي إلى 93.53%، في انعكاس للاضطرابات المرتبطة بسعر الصرف في الأشهر الماضية.

وفقدت الليرة 44% من قيمتها مقابل الدولار العام الماضي. وأدى انخفاض الليرة إلى ارتفاع تكلفة الواردات التي تزيد من التضخم، والتي تتراوح من الطاقة إلى العديد من المواد الخام التي تحولها المصانع في تركيا إلى صادرات.

ووصف رجب طيب أردوغان، رئيس تركيا أسعار الفائدة بأنها "أم كل الشرور وأبوها"، واستخدم سياسة غير تقليدية لمحاولة خفض الأسعار، من بينها التدخل في أسواق صرف العملات الأجنبية.

وتوقعت خبيرة اقتصادية أن يصل التضخم إلى 50% بحلول الربيع إن لم تتخذ سياسة نقدية مختلفة، وفق "بي بي سي".

وقالت أوزلم ديرشي شينغول، الشريكة المؤسسة في شركة "سبين كونسلتينغ في اسطنبول: "يجب رفع الأسعار فورا وبقوة لأن هذا أمر ملح". لكنها تضيف أنه من غير المرجح أن يتخذ البنك المركزي أي إجراء.

وأجرى أردوغان تغييرات في قيادة البنك المركزي العام الماضي، وخفض البنك أسعار الفائدة إلى 14% من 19% منذ سبتمبر.

وأدى الارتفاع المتسارع اللاحق في الأسعار، والانخفاض في الليرة، إلى قلب ميزانيات الأسر والشركات.