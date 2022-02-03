نجاح عملية إيصال الطعام والمياه للطفل المغربي ريان العالق بالبئر

أفادت فضائية «العربية»، منذ قليل، أن فرق الإنقاذ تمكنت من إيصال الطعام والمياه للطفل المغربي ريان العالق بالبئر، وكذلك تمكن من الحصول على الأكسجين.



وسقط الطفل ريان الذي يبلغ من العمر 5 سنوات في حفرة مائية جافة أول أمس الثلاثاء، في غفلة من والده، الذي كان يهم ببناء سقف عليها، قبل أن تتوالى محاولات الإنقاذ، سواء من خلال إدخال متطوعين إلى الحفرة، وهي العملية التي باءت بالفشل نظراً لضيق قطرها، أو من خلال عمليات الحفر الأفقي بالموازاة مع الحفرة.



وتم توفير مروحية إسعاف ومجهزة بكل وسائل الإنعاش والإسعاف، ترقباً لإخراج ريان من البئر، إلى جانب سيارة إسعاف طبية وفريق صحي يضم طبيب مختص في الإنعاش والتخدير وممرضين في الإنعاش والتخدير و3 ممرضين تابعين للمركز الصحي بالمدينة.