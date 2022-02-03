قال نبيل فهمي وزير الخارجية السابق، إنّ يعتبر من الدبلوماسيين غير الدبلوماسيين، في إشارة إلى طبيعة آرائه ومواقفه.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "حديث القاهرة" الذي يُقدمه الإعلامي إبراهيم عيسى عبر شاشة "القاهرة والناس"، مساء الأربعاء: "أحترم جدًا الدبلوماسية وكوني مسؤولًا عن حماية المصالح المصرية في كل لحظة من عمل بالخارج، لكن هناك فرقًا بين الدفاع عن المصلحة والسياسة المصرية وكوني صريحًا جدًا مع الحكومة في الرسائل الداخلية".

وأشار إلى أنّ الرئيس الراحل حسني مبارك كان يتواصل معه عقب تعيينه سفيرًا لدى واشنطن كل أسبوعين.

وتابع: "أبلغت الرئيس مبارك في حالة معينة أن من أوصى بهذا الإجراء يعمل ضدك.. أبلغته بأن هناك فرقًا بين اتخاذ إجراء وأسلوب اتخاذه لأنه يعطي ذخيرة للآخرين للهجوم على الدولة دون داعٍ".