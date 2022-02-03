مدرب بايرن ميونخ: لا يوجد إطار زمني محدد لعودة جوريتسكا

قال جوليان ناجلسمان، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني، اليوم الخميس إنه لن يتم التعجيل بعودة لاعب الوسط الدولي الألماني ليون جوريتسكا إلى الملاعب.

وأضاف ناجلسمان في مؤتمر صحفي قبل مواجهة فريقه السابق لايبزج يوم السبت المقبل في الدوري الألماني (بوندسليجا): "لا يوجد جدول زمني لعودة ليون، وقد تعرض لانتكاسة طفيفة مرة أخرى الاسبوع الماضي".

وتابع: "يشعر وكأن هناك شيء غير صحيح بخصوص ركبته، لا يمكننا أن نضعها تحت ضغط كبير، وهذا هو السبب وراء عدم وضع إطار زمني لعودته".

ويستمر غياب الظهير الأيسر الكندي ألفونسو دايفز، وذلك بعد تعرضه لالتهاب طفيف في عضلة القلب.

وأوضح ناجلسمان: "ألفونسو بخير وقد تحدثت معه الاسبوع الماضي، ربما يشعر بالملل قليلا، ولكن حينما تمر فترة الأربعة أسابيع سنقوم بفحوصات أخرى، وسنرى ما ستكشف عنه الفحوصات الطبية بعد ذلك".

ولم يلعب جوريتسكا مع الفريق منذ الفوز على بوروسيا دورتموند 3 / 2 في ديسمبر الماضي، فيما غاب دايفز منذ الفوز على فولفسبورج 4 / صفر بعد ذلك بفترة قصيرة.

ويمكن لناجلسمان الاعتماد على المدافع لوكاس هيرنانديز، وذلك بعد تعرض بطل كأس العالم مع منتخب فرنسا لإصابة طفيفة أمس الأربعاء.

ويتصدر بايرن ميونخ ترتيب الدوري بفارق ست نقاط عن أقرب ملاحقيه، ويمكنه أن يوسع الفارق إلى تسع نقاط يوم السبت، فيما يواجه دورتموند فريق باير ليفركوزن صاحب المركز الثالث يوم الأحد.