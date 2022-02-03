طارق الشناوي: هنري بركات راهن على سعاد حسني في «حسن ونعيمة» ونجح

كشف الناقد الفني طارق الشناوي، سر قيام الراحلة سعاد حسني ببطولة فيلم «حسن ونعيمة».

وقال، في لقاء ببرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه يوسف الحسيني عبر فضائية «الأولى المصرية»، مساء الأربعاء، إن بطولة الفيلم كانت لكل من فاتن حمامة وعبد الحليم حافظ، لكنهما اعتذرا في اللحظات الأخيرة فكان التحدي بالدفع بوجهين جديدن، ليقع الاختيار على سعاد حسني ومحرم فؤاد.

وأضاف أن المخرج هنري بركات والكاتب عبدالرحمن الخميسي راهنا على سعاد حسني، معقبًا: «نجح الرهان لدرجة أنه كان هناك نوع من الدعاية: أي حد اسمه حسن أو نعيمة يدخل السينما ببلاش بالبطاقة الشخصية».

وعن تميز الراحلة، ذكر أن سعاد حسني «نغمة مرئية»، متابعًا: «كل حتة فيها بها إيقاع وإحساس موسيقي بالأداء الحركي والنظرة.. قوة سعاد في تعدد أنغامها الدرامية، وتطورها، وفطريتها».