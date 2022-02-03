جامعة جنوب الوادى تعتمد بروتوكول التعاون بين كلية الطب ومستشفي شفاء الأورمان بالأقصر

اعتمد مجلس جامعة جنوب الوادي برئاسة الدكتور يوسف غرباوى رئيس الجامعة بروتوكول التعاون بين كلية الطب - جامعة جنوب الوادي ومستشفي شفاء الأورمان بالأقصر.

وقال رئيس الجامعة في بيان اليوم /الأربعاء / إنه جاء ذلك خلال ترؤس غرباوي لجلسة مجلس الجامعة الاخيرة المنعقدة بمقر الجامعة بقنا، موضحا أن مجلس الجامعة وافق ايضا على عقد مؤتمر دولي علمى بكلية الحاسبات و الذكاء الاصطناعى بعنوان " المؤتمر الدولى للأمن السيبرانى والذكاء الإصطناعى " خلال شهر اكتوبر القادم في مدينة الغردقة ، بجانب اعتماد بروتوكول التعاون بين جامعة جنوب الوادي والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

وأضاف رئيس الجامعة أن المجلس وافق على تعيين الدكتور محمد علام أحمد محمد في وظيفة استاذ مساعد بكلية العلوم وعلى منح اللقب العلمي لوظيفة استاذ مساعد لكل من الدكتور محمد عبد الفضيل أحمد بكلية الهندسة والدكتور رجب أحمد عطا بكلية التربية بالغردقة كما وافق المجلس على التعيين فى وظيفة مدرس لكل من الدكتور أحمد الشحات أحمد عيسى والدكتور وائل دسوقى فريحى بكلية العلوم والدكتور محمود عمر أحمد جاد بكلية التجارة والدكتورة شيماء عرفات عبد المنعم بكلية الطب وكل من الدكتور نور الدين احمد محمد والدكتور عصام احمد محمد والدكتور احمد محمد سنوسى حسن بكلية الالسن بالغردقة..كما وافق المجلس على منح درجة الدكتوراه لعدد 14 طالبا ومنح درجة الماجستير لعدد 29 طالبا بمختلف كليات الجامعة ، فضلا عن منح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية دور مايو 2021 بالمعهد الفني للتمريض التابع لكلية التمريض درجة الدبلوم التخصصي في التمريض تخصصي ( النساء والتوليد - حديثي الولادة ) وعددهم ( 75 ) طالبا وطالبة.