حصاد الأسبوع الأول لمعرض القاهرة للكتاب

530 ألف زائر وأكثر من 87 مليون زيارة للمنصة الالكترونية و 8000 جولة افتراضية و 133 الف مشاهدة للكتب اون لاين وثقافتك كتابك تتصدر قائمة الاعلى رواجا ب 65 ألف نسخة مباعة و141 فعالية ثقافية و 71 نشاظ فني.

انقضى الاسبوع الاول من عمر الدورة 53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وافتتحها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وانظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج وتأتي تحت شعار هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل، وتستمر حتى 7 فبراير بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، وتحل عليها دولة اليونان ضيف شرف، واختارت الكاتب يحيى حقّي شخصية المعرض، والكاتب عبد التّواب يوسف شخصية معرض كتاب الأطفال.

ويوضح هذا التقرير أهم الاحداث والارقام التى تحققت فى هذه الفترة :

عدد الزائرين :

بلغ عدد رواد المعرض خلال سابع ايام المعرض الى 82 الف زائر ليتخطى عدد الزوار خلال الاسبوع الاول حاجز النصف مليون ويصل الى 530 الف زائر .

قائمة الاعلى رواجا :

حققت مبادرة ثقافتك كتابك نجاحا مميزا للدورة الثانية على التوالي وتصدرت قائمة الاعلى رواجا حيث بلغت مبيعاتها ما يقرب من 65 الف نسخة للكثير من العناوين كان منها ، تحديات القرن الحادي والعشرين، الداء العربي، من هدي القرآن ، تراثنا والمعاصرة، تجديد الخطاب الفكري، الشباب والبحث عن الذات، ملحمة اكتوبر، بالإضافة إلى عناوبن سلسلة الذخائر والهويه والفلسفة وافاق عالمية وغيرها .

المنصة الرقمية :

وتمثل هذه الدورة الانطلاقة الثانية لها حيث سجلت اكثر من 87 مليون زيارة، كما بلغ عدد الزائرين المسجلين عليها قرابة 520 الف زائر، وبلغت عدد الجولات الافتراضية للمعرض قرابة 8000 جولة، بينما بلغت عدد التذاكر التي تم حجزها على المنصة الالكترونية قرابة 160 الف تذكرة، وبلغ عدد مشاهدات الكتب علي المنصة للهيئات ودور النشر المشاركة في المعرض قرابة 133 الف مشاهدة.

البرنامج الثقافي :

بلغ عدد الانشطة الثقافية المصاحبة 141 فعالية وشهدت زخما فكريا كبيرا وتنوعت بين مؤتمرات ولقاءات وندوات استضافت قامات ورموز ابداعية في كافة مناحي الثقافة والفنون سواء على المستوى الاكاديمى او المهنى .

البرنامج الفني

وصل عدد الانشطة الفنية 71 فعالية وشهدت حضورا وتفاعلا جماهيريا ضخما وتنوعت بين العزف علي الالات الموسيقية، غناء، وانشاد ديني، وفنون شعبية، والقاء الشعر الى جانب فقرات السيرك القومي، والساحر، والاراجوز .

كما شهد الجناح المخصص لأنشطة الطفل اقبالا كبيرا وتضمنت انشطته اربعة اركان، وهي ركن الحكايات ، الورش التفاعلية ، الورش الفنية والعروض المسرحية وتم استخدام العديد من الوسائل العلمية والثقافية المتعلقة بتطوير وتنمية مهارت الطفل.

ايضا تم إطلاق مشروع الكتاب الرقمي وبدأ بـ موسوعة مصر القديمة لعالم الآثار الشهير الراحل الدكتور سليم حسن.

ولأول مرة في تاريخ المعرض يتم استخدام أحدث أساليب التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي حيث ظهرت شخصية المعرض الأديب يحيى حقي بتقنية الهولوجرام في عرض تفاعلي مع الجمهور، وذلك من خلال شاشة تعمل باللمس، تمكن رواد القاعة المخصصة للأطفال من مشاهدة إحدى قصص الأديب الراحل عبد التواب يوسف شخصية معرض كتاب الطفل مجسمة افتراضيًا باستخدام نظّارات 3D .