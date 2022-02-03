مسؤول أمريكي: زعيم داعش فجر نفسه خلال عملية واشنطن الأخيرة في سوريا

نقلت وكالة «فرانس برس» عن مسؤول أمريكي، اليوم الخميس، أن زعيم تنظيم «داعش»، أبو إبراهيم الهاشمي القرشي، قد فجر نفسه خلال العملية الأمريكية الأخيرة في شمال غرب سوريا.

وأوضح المسؤول أنه: «مع بدء العملية فجر زعيم التنظيم قنبلة قتلته مع أفراد من أسرته»، وذلك حسبما أوردت فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها، مساء الخميس.

وأعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس، أن القوات الأمريكية الخاصة قتلت القائد الجديد لتنظيم داعش الإرهابي في غارة وصفها بـ«الجريئة» نُفذت شمال غرب سوريا.

ونقلًا عن وسائل الإعلام الأمريكية، قال بايدن في بيان مقتضب صادر عن البيت الأبيض: «بفضل مهارة وشجاعة قواتنا المسلحة، أزحنا زعيم داعش أبو إبراهيم الهاشمي القرشي عن ساحة المعركة، لقد عاد جميع الأمريكيين بسلام من العملية، وسألقي تصريحات للشعب الأمريكي في وقت لاحق من صباح اليوم.. حفظ الله جنودنا».

وقتل 13 شخصًا على الأقل بينهم ستة أطفال وأربعة نساء، اليوم الخميس، في عملية إنزال جوي أمريكي في بلدة أطمة شمالي إدلب.

وقال الدفاع المدني السوري، عبر حسابه في «فيسبوك»، اليوم الخميس، إن ستة أطفال وأربعة نساء من بين 13 شخصًا على الأقل قتلوا جراء القصف والاشتباكات التي جرت عقب عملية الإنزال الجوي في بلدة أطمة على الحدود السورية- التركية.