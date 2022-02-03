تداول 1819 طن بضائع و511 شاحنة في موانئ البحر الأحمر

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، في بيان لها اليوم الخميس، أن موانئ الهيئة شهدت اليوم تداول 1819 طن بضائع عامة ومتنوعة، و511 شاحنة، و36 سيارة ملاكي.

وأوضح البيان، أن حركة الصادرات تضمنت 1017 طن بضائع عامة، و203 شاحنات، و8 سيارات ملاكي، بينما تضمنت حركة الواردات 802 طن بضائع عامة، و203 شاحنات و28 سيارة ملاكي، إضافة إلى تواجد 10 سفن على أرصفة الموانئ.

وأشار البيان، إلى أن ميناء سفاجا استقبل اليوم السفينة دليلة وعلى متنها 89 شاحنة و14 سيارة ملاكي، والسفينة الحرية وعلى متنها 73 شاحنة و3 سيارات ملاكي، والسفينة أمل وعلى متنها 92 شاحنة و8 سيارات ملاكي، وشهد الميناء مغادرة السفينة الحرية وعلى متنها 73شاحنة و2 سيارة ملاكي، والسفينة دليلة وعلى متنها 78 شاحنة و 6 سيارات ملاكي.

واستقبل ميناء نويبع قبل غلقه السفينة سينا والسفينة آيلة وعلى متنهم 54 شاحنة بحمولة 802 طن بضائع، و3 سيارات ملاكي، وشهد مغادرة السفن سينا، وبريدج، وعمان وعلى متنهم 52 شاحنة بحمولة 1017 طن بضائع عامة.