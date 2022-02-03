فسر صامويل إيتو، رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، تصريحاته رفقة لاعبي منتخب بلاده قبل مباراة نصف نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا، أمام الفراعنة والمقرر لها في التاسعة من مساء اليوم الخميس.

ويواجه المنتخب المصري، نظيره منتخب الأسود الغير مروضة، في التاسعة من مساء اليوم الخميس، على أرضية ملعب "أوليمبي" بياوندي، في إطار منافسات دور نصف نهائي أمم إفريقيا المقامة بالكاميرون.

وكان إيتو اجتمع مع اللاعبين وحفزهم قبل مباراة نصف النهائي أمام مصر واصفًا المواجهة بالحرب.

وقال إيتو خلال فيديو بمقر الاتحاد الكاميروني، نشر عبر قناة "أون تايم سبورتس": "حين كنت أتحدث للاعبي المنتخب الكاميروني لم نكن وقتها نعلم منافسنا القادم وضد من سنلعب بين مصر والمغرب".

وأضاف: "الهدف من التصريحات لم يكن إهانة أو أي شئ، لكنه كان ببساطة تحفيزًا لمنتخب الكاميرون".

وتابع: "يمكنني القول إنه بالنسبة لبلد كالكاميرون التي بذلت العديد من التضحيات لكي تقدم هذه النسخة من كأس الأمم فإنها تريد الذهاب لأبعد نقطة ممكنة، ونحن بالفعل على بعد خطوة واحدة من اللعب في النهائي".

وأتم: "سنلعب ضد أحد أفضل الفرق في هذه القارة، والذي يضم أحد أعظم اللاعبين في تاريخ القارة (محمد صلاح)، ولكن من واجبنا أن نفعل كل شىء لنفوز بكأس أمم إفريقيا، لا داعي لإثارة الجدل".

ويلتقي الفائر من مباراة مصر والكاميرون سيواجه السنغال في المباراة النهائية من البطولة يوم الأحد المقبل.