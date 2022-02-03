المجلس التصديري للملابس الجاهزة: حققنا صادرات بقيمة 2 مليار دولار

قالت ماري لويس، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إنه تم ارتفاع الصادرات الخاصة بالملابس الجاهزة، والتي تخطت الـ 2 مليار دولار، لافتةً إلى أن قيمة الصادرات العام الماضي كانت مليار و400 ألف دولار.

واستكملت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية محمد علي خير، مقدم برنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الخميس، أنه تم تحقيق زيادة بأكثر من 42%، وأكثر من نصف الصادرات تصدر إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وتابعت، أن نسبة زيادة الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية زادت 50% عن العام الماضي، مضيفةً أن هناك احتلاف في الخريطة المنتجة للملابس عالميًا، وذلك بسبب ارتفاع أسعار العمالة في الصين.

وأوضحت، أن أجور الصينين العاملين في الصناعة وصلت إلى ألف دولار، لذلك تتجه صناعة الملابس إلى دول أخرى أقل في أجور العاملين، مضيفةً أن بعض الشركات طلبت الاستثمار في مصر للإنتاج والتصدير بعدها.

كانت كشفت رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، عن أن مصر بها 23 مصنعا شبابيا متواجدين في الأسواق الخارجية ونعمل علي تدريب المصنعين الجدد للارتقاء بمستواهم الاستثماري وقمنا بعمل مجلس للتصميم والموضة المصرية وهدفه تجميع شباب المصممين.