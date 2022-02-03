كوريا الجنوبية تسجل حصيلة قياسية جديدة من إصابات كورونا

سجلت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا اليوم الخميس، في كوريا الجنوبية رقما قياسيا جديدا تجاوز الـ20 ألف إصابة لليوم الثاني على التوالي وسط الانتشار السريع لسلالة أوميكرون المتحورة من الفيروس.

فقد أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم عن تسجيل 22 ألفا و907 إصابات جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية مما رفع إجمالي حصيلة الإصابات إلى 907 ألفا و214 إصابة.

لكن الزيادة الحادة في الإصابات اليومية لم تؤد بعد إلى ارتفاع حالات الوفيات والحالات الخطيرة بكورونا، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب".

وسجلت البلاد 25 حالة وفاة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6812 وفاة.

وشهدت البلاد زيادة حادة في حالات الإصابة بكورونا منذ أن أصبحت أوميكرون شديدة الانتشار هي السلالة المهيمنة. في حين دخلت تدابير مواجهة تفشي الفيروس المعدلة في حيز التنفيذ يوم السبت الماضي للتعامل بشكل أفضل مع موجة تفشي أوميكرون.