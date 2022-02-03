أعلن جيف زوكر رئيس شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، استقالته من منصبه بسبب علاقة غرامية مع زميلته مسؤولة التسويق في الشبكة، معترفا أنه أخطأ لعدم الكشف عن هذه العلاقة في حينها.

وقال زوكر في رسالة للموظفين: "كجزء من التحقيق في فترة كريس كومو، سئلت عن علاقة بالتراضي مع أقرب زميلاتي، إنسانة عملت معها لأكثر من 20 عاما. أقر بأن العلاقة معها تطورت في السنوات الأخيرة، لقد طلب مني الإفصاح عنها عندما بدأت ولم أفعل. كنت مخطئا ونتيجة لذلك أنا أستقيل اليوم"، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

ولم يذكر زوكر اسم الزميلة في رسالته للموظفين، لكن العلاقة كانت مع أليسون جولوست، كبيرة مسؤولي التسويق في "سي.إن.إن"، وستبقى أليسون في عملها.

وقالت أليسون، في رسالة للموظفين: "جيف وأنا صديقان مقربان وشريكان محترفان منذ أكثر من 20 عاما. مؤخرا، تغيرت علاقتنا أثناء جائحة كورونا. يؤسفني أننا لم نكشف عنها في الوقت المناسب".

وأضافت: "أنا فخورة للغاية بوقتي في "سي.إن .إن" وأتطلع إلى مواصلة العمل الرائع الذي نقوم به كل يوم".

وتولى زوكر رئاسة "سي.إن.إن" في عام 2013، بعدما كان رئيسا لشبكة "إن.بي.سي" الأمريكية، في وقت قال فيه مراقبو صناعة المهنة إن "سي.إن.إن" كانت تواجه أزمة هوية.

وعمل زوكر على تجديد البرامج والمحتوى، والبحث عن المواهب المهنية، واكتسب ثقة واحترام الموظفين في جميع أنحاء الشبكة.