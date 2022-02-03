خالد عكاشة عن إعلان بايدن مقتل زعيم داعش: تحسين للسمعة الأمريكية في مكافحة الإرهاب

قال العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنّ إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن مقتل زعيم تنظيم داعش، هي بمثابة تحسين لسمعة الجانب الأمريكي في عمليات مكافحة الإرهاب في سوريا والعراق.



وأضاف خلال لقائه ببرنامج "مصر جديدة" الذي يُقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي ضياء رشوان، عبر شاشة "etc"، مساء الخميس، أن هذه السمعة تضررت بشدة على مدار الأسبوعين الماضيين على خلفية الهجوم على سجن الحسكة (من قِبل تنظيم داعش)، إلى جانب بعض العمليات التي تم تنفيذها في العراق.



وأشار إلى أن هذه الأمور حدثت في غضون فترة زمنية صغيرة، لافتًا إلى أنّ أغلب الخبراء في هذا المجال على مستوى العالم وجّهوا سهام النقد الشديد بسبب التقاعس الأمريكي في عمليات مكافحة الإرهاب ما أعطى مساحات للحركة أمام تنظيم داعش الذي استعاد قوته وقدراته وأن ينفّذ عملية بتعقيد الهجوم على سجن الحسكة.



وأوضح أنّه كان من الضروري أن تنفذ القوات الأمريكية على هذا القدر، لافتًا إلى أنّ الولايات المتحدة اتجهت إلى تنشيط عناصرها الاستخباراتية على الأرض بشكل مكثف.



وأفاد بأنّ واشنطن اكتشفت أن الأمر خرج عن السيطرة بصورة أو بأخرى، ما يتطلب تنفيذ عمليات نوعية للشريحة القيادية.



وفي وقت سابق من اليوم، أعلن بايدن، مقتل زعيم تنظيم داعش أبو ابراهيم الهاشمي القريشي، إثر غارة أمريكية في سوريا.



وقال بايدن في بيان للبيت الأبيض: "في الليلة الماضية، وتحت إشرافي، نجحت القوات العسكرية الأمريكية في شمال غرب سوريا في تنفيذ عملية لمكافحة الإرهاب لحماية الشعب الأمريكي وحلفائنا، وجعل العالم مكانا أكثر أمانا".