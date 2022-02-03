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الصحة العالمية: أوروبا قد تشهد نهاية جائحة كورونا

وكالات
نشر في: الخميس 3 فبراير 2022 - 2:02 م | آخر تحديث: الخميس 3 فبراير 2022 - 2:02 م

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن أوروبا في حالة تشبه "وقف إطلاق النار" مع فيروس كورونا، مما يشير إلى أن أوروبا قد تشهد نهاية الجائحة.

وقال هانز كلوج مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا، إنه بعد عامين من تفشي فيروس كورونا (كوفيد -19)، قد تدخل أوروبا قريبا "فترة طويلة من الهدوء" بسبب معدلات التطعيم المرتفعة ومتحور"أوميكرون ونهاية الشتاء، وفقاً لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأضاف: "هذا السياق الذي لم نختبره حتى الآن في هذا الوباء يترك لنا احتمالية فترة طويلة من الهدوء.. وقف إطلاق النار يمكن أن يجلب لنا سلاما دائما".


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