صحف مغربية: لجنة إنقاذ الطفل ريان لم تتمكن من إرسال طعام أو شراب له داخل البئر

نفت صحيفة هسبريس المغربية الإشاعات التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي والتي تفيد بأن لجنة إنقاذ الطفل ريان استطاعت إرسال طعام وشراب للطفل من خلال ثقب أرضي قاموا بحفره، مؤكدة على أن اللجنة لم تستطع التواصل مع الطفل بعد لإمداده بما يحتاجه من طعام وشراب.



صرّح مصدر من اللجنة لصحيفة هسبريس بأن ريان مازال على قيد الحياة ولكنه يفقد الوعي بين كل فترة وأخرى من شدة الإجهاد، كما كشف المصدر عن أن اللجنة استطاعت إمداد الطفل بالأكسجين حتى يستطيع التنفس بشكل جيد ولا يتعرض للاختناق جرّاء عمليات الحفر التي وصلت إلى مراحل متقدمة.



وسقط الطفل ريان الذي يبلغ من العمر 5 سنوات في حفرة مائية جافة أول أمس الثلاثاء، في غفلة من والده، الذي كان يهم ببناء سقف عليها، قبل أن تتوالى محاولات الإنقاذ، سواء من خلال إدخال متطوعين إلى الحفرة، وهي العملية التي باءت بالفشل نظراً لضيق قطرها، أو من خلال عمليات الحفر الأفقي بالموازاة مع الحفرة.



وتم توفير مروحية إسعاف ومجهزة بكل وسائل الإنعاش والإسعاف، ترقباً لإخراج ريان من البئر، إلى جانب سيارة إسعاف طبية وفريق صحي يضم طبيب مختص في الإنعاش والتخدير وممرضين في الإنعاش والتخدير و3 ممرضين تابعين للمركز الصحي بالمدينة.