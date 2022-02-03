إبراهيم عيسى: رفض التصديق على حبس أحمد عبده ماهر رسالة رئاسية لـ5 جهات

أشاد الإعلامي إبراهيم عيسى، إنّ بـ"رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي التصديق على حكم الباحث أحمد عبده ماهر بالسجن خمس سنوات في قضية ازدراء أديان".

وأضاف خلال برنامجه "حديث القاهرة" على شاشة "القاهرة والناس"، مساء الأربعاء، أنّ "القضية كانت منظورة أمام محكمة طوارئ ولا يوجد بها استئناف أو نقض، فيذهب الحكم الصادر إلى الحاكم العسكري (رئيس الجمهورية أو من يمثله).

وأوضح أنّ الرئيس السيسي لم يُصدق على هذا الحكم الذي وصفه بأنه "حكم لا يُصدَّق أنه صدر في مصر لكي يُصدَّق عليه".

وأشار إلى أنّ عدم التصديق له على هذا الحكم له دلالات كثيرة ويمثّل رسالة مهمة لكل من المجتمع العام، والقضاء، والنيابة، والمؤسسات الدينية، والإعلام.

وتابع: "عندما يرفض رئيس الجمهورية التصديق على حكم حبس كاتب وباحث لاتهامه بازدراء الأديان فهذا لا يعني تغولًا من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، فالتصديق كان واجبًا".

ولفت إلى أنّ "رئيس الجمهورية آثر ألا يصدق على الحكم وألغاه ليكون بمثابة رسالة واضحة المعاني شارحة لنفسها"، وتابع: "الصدور التي في قلبها حرج أو مرض عليها أن تنتبه لهذه الرسالة".