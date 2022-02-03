السعودية: الجرعة الثالثة من لقاحات كورونا شرط لمغادرة المملكة بداية من 9 فبراير

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الخميس، أن الحصول على الجرعة الثالثة من لقاح مضاد لفيروس كورونا، سيكون شرطاً لمغادرة المواطنين بداية من صباح التاسع من فبراير الجاري.

وقالت الوزارة عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إن ذلك يجب أن يكون بعد ثلاثة أشهر من تلقي الجرعة الثانية، على أن يستثنى منه الفئات العمرية الأقل من 16 عاماً أو غيرها.

وأوضحت أن جميع القادمين إلى المملكة يلزم عليهم تقديم نتيجة سلبية لفحص "بي سي آر" معتمد، أو فحص معتمد للمضادات السريعة خلال 48 ساعة من موعد المغادرة إلى المملكة أو الدخول إليها. وقالت إن ذلك سيكون ملزماً بغض النظر عن حالة التحصين، وفقاً لقناة "الشرق" السعودية.