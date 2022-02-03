الدفاع الروسية تعلن نشر منظومات الدفاع الجوي إس – 400 في بيلاروس

أعلنت وزارة الدفاع الروسية نشر منظومات الدفاع الجوي "إس – 400" في بيلاروس، في إطار اختبار قوات رد الفعل التابعة لدولة حليفة.

ونقل موقع "آر تي عربية"، اليوم الخميس، عن بيان للوزارة أن "أنظمة إس-400 ... وصلت إلى بيلاروس ... وفور وصول الأطقم الروسية لتشغيل الأنظمة، ستتولى مهام الدفاع الجوي القتالية كجزء من نظام الدفاع الجوي الإقليمي الموحد لبيلاروس وروسيا".

وسيتم الاختبار على مرحلتين: تستمر المرحلة الأولى حتى التاسع من فبراير، وتشهد إعادة انتشار وإنشاء مجموعات من القوات على أراضي بيلاروس، وحماية المرافق الحكومية والعسكرية المهمة والدفاع عنها، وحماية حدود الدولة، كما سيتم تنظيم المجال الجوي. بالإضافة إلى ذلك، سيتم اختبار جاهزية وقدرة القوات والوسائل المناوبة للدفاع الجوي لأداء مهام تغطية الأماكن المهمة على أراضي الجمهورية.

وخلال المرحلة الثانية من الاختبار، والتي تستمر من 10 إلى 20 فبراير، ستجرى مناورات مشتركة بعنوان "قرار الحلفاء - 2022"، يتم من خلالها محاكاة قمع وصد العدوان الخارجي، وكذلك مكافحة الإرهاب.

وسيتم خلال التدريبات اتخاذ إجراءات لتعزيز حماية حدود الدولة لمنع تغلغل الجماعات المسلحة، وإغلاق قنوات إيصال الأسلحة والذخيرة، وكذلك البحث عن التشكيلات المسلحة غير الشرعية ومجموعات التخريب والاستطلاع التابعة للعدو وصدها وتدميرها.