قصف صاروخي يستهدف معسكرا للقوات التركية في العراق

أفاد مصدر أمني بتعرض معسكر زيلكان الذي تتخذه القوات التركية مقرا لها في الأراضي العراقية، لقصف بالصواريخ، في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس.

ونقلت وكالة "شفق نيوز" العراقية، عن المصدر قوله إن أكثر من 10 صواريخ أطلقت فجر اليوم من الجانب الأيمن من الموصل باتجاه معسكر زيلكان الذي تتواجد فيه القوات التركية.

وأضاف المصدر، أن الصواريخ أطلقت من عجلة تم ضبطها بالقرب من محطة تعبئة وقود بالقرب من حي الصحة بالجانب الأيمن من مدينة الموصل، ذاكرا أن العجلة كانت تحمل 6 منصات إطلاق.

وأفاد شهود عيان من سكان المنطقة، بأنهم سمعوا أصوات إطلاق لأكثر من 10 صواريخ.

وأشارت الوكالة إلى أنه بعد القصف انتشرت وثيقة على مواقع التواصل الاجتماعي لم يتسنَ معرفة دقتها وهي لمجموعة تطلق على نفسها "أحرار سنجار"، تعلن تبنيها لعملية القصف.