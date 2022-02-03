وزير القوى العاملة يسلم 150 وثيقة تأمين تكافلي على العمالة غير المنتظمة في شرم الشيخ

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن جرى تنفيذ خطة متكاملة لرعاية للعمالة غير المنتظمة، من خلال إنشاء قاعدة بيانات سليمة، لرعايتهم اجتماعيًا وصحيًا وتأمينيًا بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمساندة هذه الفئة.

وأكد على إدارات السلامة والصحة المهنية بالمنشآت بمدينة شرم الشيخ بضرورة عقد اجتماع دوري كل شهر للتحضير لمؤتمر قمة المناخ المزمع عقده في نهاية الجاري، لتصبح مدينة شرم الشيخ صديقة للبيئة، والتأكيد على قدرة مصر في تنظيم المؤتمرات الدولية.

جاء ذلك اليوم الخميس، خلال زيارة وزير القوى العاملة لمدينة شرم الشيخ، لتسليم 150 وثيقة تأمين تكافلي ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بشرم الشيخ، بحضور أشرف علم الدين مدير مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء، وسهير الليثي وكيل وزارة القوي العاملة للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

وأوضح وزير القوى العاملة، أن هذه الوثائق تغطى الوفاة، والعجز الجزئي والكلى المستديم، وذلك بعد أن جرى رفع قيمتها التأمينية إلى نحو200 ألف بعد أن كانت 100 ألف جنيه، وجرى رفع المستهدف لهذه الوثائق من 250 ألفا إلى 500 ألف وثيقة على مستوى المحافظات المصرية.

وأشار إلى أن وثيقة التأمين التكافلي تعمل على حماية الأسرة المصرية من المخاطر التي تتعرض لها تلك العمالة في أماكن العمل المختلفة، وذلك من خلال صرف تعويض في حالات العجز الجزئي والكلي والوفاة، لافتًا إلى أنه جرى بصرف ما يزيد عن 254 مليون جنيه خلال العام الماضي على الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديريات على مستوى المحافظة، استفاد منها 490 ألف عامل.

وأوضح أنه جرى توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة القويمة للتأمين الاجتماعي، لإطلاق أول منظومة للتأمين على العمالة غير المنتظمة، ومد الحماية الاجتماعية عليهم في تأمين الشيخوخة، وفي حالات العجز، والوفاة، وإصابة العمل، وجرى تطبيقها كمرحلة أولى على 10 آلاف عامل من العمالة غير منتظمة منذ أول يوليو الماضي، إضافة إلى المنح الدورية التي تقدمها مديريات القوى العاملة لتلك الفئات من حسابات الرعاية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وهي عبارة عن 4 منح تصرف سنويًا بواقع 500 جنيه في كل منحة بإجمالي 2000 جنيه سنويًا بعد الزيادة.