طاهر محمد طاهر: نساند الفراعنة ولكننا نخوض حربا في الإمارات مع الأهلي

تحدث طاهر محمد طاهر لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي عن منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي يستعد لخوض غمارها رفقة المارد الأحمر خلال أيام.

ويلتقي المنتخب الوطني مع نظيره الكاميروني في التاسعة من مساء اليوم، على ملعب أوليمبي في مدينة ياوندي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية «الكاميرون 2021» والتي تقام خلال الفترة الحالية وحتى 6 فبراير الجاري، بعد تأجليها سنة كاملة بسبب تداعيات فيروس كورونا.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق مونتيري المكسيكي، في تمام السادسة والنصف بالخامس من فبراير المقبل، في مباراة ثأرية بعدما فاز الفريق المكسيكي عليه خلال المشاركة الأولى للأهلي في كأس العالم للأندية بنتيجة 5-1.

وقال طاهر في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "الأهلي": "هذه المشاركة هي الثانية لي في كأس العالم للأندية، وأي لاعب يتمنى مثل هذه الفرصة".

وأضاف: "نخوض تلك النسخة بطموح مختلف، العام الماضي حققنا مركز جيد في البطولة".

وأردف: "المشاركة الأولى لي في المونديال كنت متواجد منذ شهرين أو ثلاثة مع الفريق ولم أندمج بشكل جيد ولم أحصل على خبرات، عكس النسخة الحالية من المونديال".

وواصل: "نعلم حجم المسؤولية الواقعة علينا، لا يوجد أي ضغوطات، ونشعر أننا سنحقق شىء في كأس العالم للأندية".

وتابع: "هناك غيابات كثيرة في صفوف الفريق سواء الدوليين أو المصابين وكلهم لاعبين كبار ومؤثرين".

واستكمل: "وسواء كان هناك غيابات في الفريق المكسيكي أم لا، هذا الشىء من المفترض ألا نفكر فيه من الأساس، ونخوض مباراة من 90 دقيقة ونحقق المكسب".

وسرد: "نتمنى التوفيق لمنتخب مصر أمام الكاميرون، يمرون بظروف صعبة ولكنهم على قدر المسؤولية".

واختتم: "من المؤكد أننا نساندهم ولكن نحن أمامنا عملنا وهدفنا، نحن هنا في الحرب الخاصة بنا".