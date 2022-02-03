أعلن الوزير الأول في أيرلندا الشمالية، بول جيفن، استقالته اليوم الخميس، وسط استياء نقابي من الترتيبات الجمركية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).



وأوضحت قناة "يورونيوز" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم أن المراقبين يقولون إن هذه الترتيبات تهدد مكان أيرلندا الشمالية في المملكة المتحدة.



ونقلت القناة عن جيفن قوله في خطاب في بلفاست إن يوم الخميس "يصادف نهاية ما كان امتياز حياتي، بصفتي وزيرًا أولاً لأيرلندا الشمالية".



يُشار إلى أن جيفن شغل المنصب لحوالي 7 أشهر بعد أن تم تعيينه في يونيو 2021.