محافظ الأقصر يشهد افتتاح الكنيسة الإنجيلية الجديدة

شهد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، مساء اليوم /الأربعاء/، افتتاح الكنيسة الإنجيلية الجديدة بمحافظة الأقصر، وذلك بحضور محمد عبد القادر خيري نائب محافظ الأقصر، ورئيس جامعة الأقصر الدكتور محمد محجوب عزوز، وقيادات الطائفة الإنجيلية بمصر وعدد من القيادات الدينية والشعبية بالمحافظة وعدد من أبناء محافظة الأقصر من مختلف الأطياف.

وفي كلمة الاحتفال قال رئيس الطائفة الإنجيلية: "أهنِّئكم جميعًا بافتتاحِ الكنيسةِ الإنجيليَّةِ بالأقْصُر في موقعها الجديد، موجها الشكرُ للدولةَ المصريةَ على تخصيصِ الأرضِ، والتي تبلغُ مساحتُها 2000 متر، وبناءِ الكنيسةِ على نفقةِ الدولة بالكاملْ.

ومن جانبه أكد محافظ الأقصر، أن هدف الأديان هو العبادة ونشر القيم الأخلاقية، والتي تحتاج إلى لغة التفاهم والحوار الإنساني، مؤكدا على مشاعر المحبة الحقيقية التي تجمع بين أبناء مصر، كما أشار المحافظ في كلمته إلى أن حماية دور العبادة واجب شرعي ويؤصل لمفهوم المواطنة التي تقوم على المساواة والعدل.

يذكر أن الكنيسة الإنجيلية كانت تقعُ ضمن نطاق طريق الكباشِ الأثري الذي تم افتتاحه في نوفمبر الماضي، حيث تمَّ هدمُ المبنى القديمِ في سبتمبر 2020 لصالح مشروع إحياء طريق الكباش وذلك بعد أن استلمتِ الكنيسةُ الإنجيليةُ المبنى الجديد وبدأتِ الصلاةَ فيه في أغسطسْ عامَ 2020.