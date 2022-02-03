احتجاجات متبادلة بين كوريا الجنوبية واليابان بسبب ضم منجم عمره 400 عام لقائمة اليونسكو

احتج وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشونج إيوي يونج، على قرار طوكيو بالسعي من أجل وضع منجم يصل عمره إلى 400 عام، ويقع في جزيرة سادو، ضمن قائمة التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الخميس، بأن احتجاج وزير خارجية كوريا الجنوبية، جاء في اتصال هاتفي مع نظيره الياباني، بحسب ما ذكرته الوزارة في بيان لها.

ومن جهته، أخبر وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي، نظيره الكوري الجنوبي، بأن اليابان لا يمكنها قبول موقف كوريا الجنوبية، وقدم احتجاجا مضادا، بحسب ما ورد في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليابانية.

وتقول اليابان إن المنجم هو "مثال نادر للتراث الصناعي الذي ظل يعمل بصورة مستمرة على نطاق واسع"، بينما تقول كوريا الجنوبية إن جارتها تحتاج إلى معالجة ما تصفه بانتهاكات حقوق الإنسان للكوريين، الذين تم تجنيدهم للعمل في المنجم خلال فترة الحكم الاستعماري الياباني في شبه الجزيرة الكورية، خلال الفترة من عام 1910 وحتى عام 1945، بحسب "بلومبرج".