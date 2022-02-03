الأرصاد: من الوارد حدوث تقلبات جوية أخرى حتى انتهاء فصل الشتاء

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع استمرار حالة عدم الاستقرار غدًا الجمعة، لتغيب أشعة الشمس، ما سيزيد من الشعور بانخفاض درجات الحرارة.



وأضاف شاهين، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء اليوم الخميس، أن هذه الحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية ستنتهي على القاهرة والوجه البحري يوم السبت المقبل.



ونوه الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأنه من الوارد حدوث تقلبات جوية مرة أخرى حتى انتهاء فصل الشتاء يوم 20 من شهر مارس.