صناع يوم وليلة يكشفون أسراره وأزماته لأول مرة في مهرجان جمعية الفيلم

أقيمت، مساء الأربعاء، ندوة فيلم "يوم وليلة" بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا، ضمن فعاليات الدورة الـ47 و48 لمهرجان جمعية الفيلم السنوي، وذلك بحضور مخرجه أيمن مكرم، ومنتجه ومؤلفه يحيى فكري، وأدارها الناقد خالد محمود.

والفيلم تدور أحداثه حول أحد أمناء الشرطة، الذي يتولى البحث في بعض القضايا الاجتماعية، وخاصة تلك القضايا التي تتعلق بأزمات الفقراء داخل مولد السيدة زينب، والمشاكل التي يتعرضون لها، ويشارك في بطولته خالد النبوي، وأحمد الفيشاوي، ودرة، وحنان مطاوع.

وفي البداية، رحب الناقد خالد محمود بصناع الفيلم وحضور المهرجان، موجها الشكر لكل القائمين عليه؛ وذلك لحرصهم الدائم على اختيار أعمال سينمائية تعتمد على استفتاءات النقاد والجمهور وتعكس وجه السينما المصرية كل عام.

وقال إن فيلم "يوم وليلة" استطاع أن يعيد الشاشة المصرية إلى الواقعية التي افتقدتها منذ فترة طويلة، ورغم أنها تحمل بعض السوداوية إلا أنها مؤثرة من خلال شخصياتها وأجوائها، مشيرا إلى أنه يعتبر العمل مغامرة فكرية وإنتاجية، حيث تم تصويره في مرحلة زمنية قصيرة في أحد الأحياء الشعبية المميزة، وهو حي السيدة زينب، وناقش العديد من القضايا الشائكة التي تحدث في المجتمع بجرأة.

وتابع أن جميع المشاركين في العمل قدموا أدوارهم ببراعة، وكل شخصية أظهرت مأساتها والحل، والتي تعكس في النهاية أنماط مختلفة في مصر وتكشف عن وجه آخر للمجتمع يمكن وصفه بأنه شديد القسوة، لافتا إلى أنه رغم ذلك توجد لحظات تطهر إيجابية لبعض الشخصيات التي استطاعت أن تنتصر للحق والصواب دون أن تتأثر بالفساد المنتشر حولها.

وقال المؤلف يحيى فكري، إن الفيلم تعرض لأزمة رقابية وتوقف لمدة عام بسبب شخصية أمين الشرطة "منصور الدهبي" التي يجسدها الفنان خالد النبوي، مما أضطرهم إلى تعديلها واستبعاد جميع جوانبها السلبية وإعادة التصوير مرة أخرى.

وأضاف أن العمل يتناول قضايا واقعية دون مبالغة، وجميع شخصياته ليس لها طابع رمزي أو تشير لشيئ بعينه، لكنه يطرح فكرة القهر الذي يمارسه البشر على غيرهم وتبعاته، والضغوط التي يتعرضون لها يوميا وكيفية تعاملهم معها، موضحا: "هناك نسخة أصلية من الفيلم قبل تعديله لم تعرض، أتمنى أن تطرح للجمهور يوما ما".

وأشار إلى أنه تربطه علاقة صداقة قوية بالمخرج أيمن مكرم تمتد لأكثر من 25 سنة، وتعاونا في عدد من المشاريع السينمائية، مؤكدا أنه لم يفكر في خوض تجربة الإنتاج من قبل، لكن قرر أن يأخذ تلك الخطوة التي وصفها بالمغامرة؛ لإيمانه بالقضايا التي يطرحها الفيلم.

فيما قال المخرج أيمن مكرم: "الفيلم لا يقدم صورة شديدة القسوة عن المجتمع، ولا يحاكم أبطاله، بل يرصد طبيعة النفس البشرية بجميع جوانبها سواء كانت إيجابية أو سلبية، ولا يوجد شخص طيب أو شرير بالفطرة، لكننا مختلفين في طباعنا وأفكارنا، وبالتالي استجابتنا للمواقف ستكون مختلفة".

وأوضح: "هناك بعض المشاهد التي تبرز جمال الأحياء المصرية وبساطة أهلها ومحاولتهم في التطهير من ذنوبهم باللجوء إلى المقامات مثل السيدة زينب"، مؤكدا أن الفن هو مرآة المجتمع ومهمته الغوص داخل النفوس البشرية دون تقويمها سواء أحبها الجمهور أم لا.