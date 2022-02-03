أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بمقتل 13 شخصًا بينهم أطفال ونساء خلال عملية إنزال جوي نفذتها القوات الأمريكية في محيط بلدة أطمة بريف إدلب الشمالي.

وذكرت (سانا)، اليوم الخميس، أن طائرات مروحية أمريكية نفذت إنزالاً لمجموعات من القوات الخاصة قامت بمداهمة وتدمير بعض المنازل بعد محاصرتها في منطقة أطمة أقصى شمال إدلب بالتوازي مع قصف نفذته طائرات من دون طيار ما أسفر عن مقتل 13 على الأقل بينهم 6 أطفال و3 نساء.

وأوضحت الوكالة، نقلا عن مصادر، أن عدد الضحايا مرشح للزيادة بسبب وجود أشخاص تحت أنقاض المنازل التي استهدفتها قوات الاحتلال الأمريكي.