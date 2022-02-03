مضاعفة الإجراءات الأمنية المشددة لملعب أوليمبي قبل مباراة مصر والكاميرون

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كشف فرانك مبيدا مدير ملعب أوليمبي عن الإجراءات المقرر تطبيقها في الاستاد لتأمين مباراة مصر والكاميرون في كأس أمم إفريقيا 2021.

ويواجه المنتخب المصري، نظيره منتخب الأسود الغير مروضة، في التاسعة من مساء اليوم الخميس، على أرضية ملعب "أوليمبي" بياوندي، في إطار منافسات دور نصف نهائي أمم إفريقيا المقامة بالكاميرون.

وقال مدير ملعب أوليمبي فرانك مبيدا في تصريحات عبر "بي إن سبورت": "بعد رفع العقوبة على ملعب أوليمبي قمنا بالعديد من الإجراءات الأمنية الإضافية التي ستكون في نصف النهائي والنهائي".

وأضاف: "سيتم فتح أبواب الملعب 5 ساعات قبل انطلاق مباراة الكاميرون ومصر، وهناك تشديدات أمنية مضاعفة في محيط الملعب".

يذكر ملعب أوليمبي قد شهد مأساة بسقوط العديد من الضحايا، قبل انطلاق مباراة الكاميرون ضد جزر القمر في ثمن نهائي الأمم الإفريقية.