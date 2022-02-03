الهند تسجل 172 ألفا و433 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة الهندية اليوم /الخميس/ 172 ألفا و433 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 41 مليونا و803 آلاف و318 حالة.

وأفادت الوزارة -حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية- بأنه تم أيضا تسجيل 1008 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد خلال الفترة ذاتها، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 498 ألفا و983 حالة.

وأضافت الوزارة أن عدد الحالات النشطة في الهند بلغ مليونا و533 ألفا و921 حالة.. مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 39 مليونا و770 ألفا و414 شخصا، وذلك بعدما تعافى 259 ألفا و107 أشخاص خلال ال24 ساعة الماضية.