سعفان: نستهدف توزيع من 250 ألفا إلى 500 ألف وثيقة تأمين تكافلي على مستوى محافظات

• رفع قيمة الوثيقة إلى 200 ألف جنيه حماية للأسرة من المخاطر التى تتعرض لها العمالة فى أماكن العمل

سلم محمد سعفان وزير القوى العاملة، 150 وثيقة تأمين تكافلي ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوي العاملة بشرم الشيخ، تغطي الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئي، وذلك بعد أن تم رفع قيمتها التأمينية إلى 200 ألف بعد أن كانت 100 ألف جنيه.

وأشار سعفان إلى رفع المستهدف من 250 ألفاً إلى 500 ألف وثيقة على مستوى محافظات مصر لرعاية تلك الفئات المهمشة التى ظلت لفترة طويلة تعاني من ظروف الحياة، تحت مظلة المبادرة الرئاسية الواعدة "حياة كريمة".

وقال: "جئنا إلى شرم الشيخ، تنفيذاً لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بالاهتمام ورعاية ومساندة العمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعيا وصحياً وتأمينياً، وتنفيذ خطة كاملة لرعاية هذه الفئة من خلال إنشاء قاعدة بيانات سليمة"، معبرا عن أمله في الانتهاء من المنظومة المتكاملة لرعاية هذه الفئة خلال العام الحالي بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة، مشيداً بإنجازات العمالة غير المنتظمة في استكمال بناء المتحف.

وقال الوزير، إن الفكرة الرئيسية من وثيقة التأمين التكافلى المقدمة اليوم هو حماية الأسرة المصرية من المخاطر التى تتعرض لها تلك العمالة فى أماكن العمل المختلفة، وذلك بصرف تعويض فى حالات العجز الكلي والجزئي والوفاة، بحيث يتوفر دعم لأسرة العامل يعينها على أمور الحياة.

وأكد أن هذه الوثيقة ليست نهاية المطاف، وإنما هي بداية الرعاية لتلك الفئة خلال المرحلة القادمة، حيث قامت الوزارة بإبرام بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي؛ بهدف إطلاق أول منظومة للتأمين على العمالة غير المنتظمة ومد الحماية الاجتماعية عليهم في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل وذلك على 10 آلاف عامل غير منتظم من أول يوليو الماضي كمرحلة أولى.

وذكر سعفان، أن المنح الدورية التى تقدمها مديريات القوى العاملة على مستوى المحافظات لتلك الفئات من حسابات الرعاية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، كانت تتمثل في 4 منح تصرف سنويا بواقع 200 جنيه في كل منحة، وتم زيادتها إلى مبلغ 500 جنيه على أربع منح ليصل الإجمالي إلى 2000 جنيه سنويا تقدم للمسجلين من العمالة غير المنتظمة بمديريات القوى العاملة بالمحافظات، كما تم رفع كفاءة الإدارة المختصة برعاية تلك الفئة بالوزارة وأصبحت إدارة مركزية لتعظيم الاهتمام بتلك الفئة من العمالة غير المنتظمة.