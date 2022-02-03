صحيفة فرنسية: ضعف فعالية جرعات اللقاح الإضافية وراء ارتفاع وفيات كورونا في إسرائيل

أرجعت صحيفة "لا ديبيش" الفرنسية، أمس، تسجيل إسرائيل رقمًا قياسياً لعدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد بمتوسط 80 حالة يومياً، رغم بدء إعطاء الجرعة الرابعة من اللقاح إلي ضعف فاعلية الجرعات الإضافية من اللقاحات.

وقالت الصحيفة في تقرير لها إن 6% من الأشخاص دون سن الستين في إسرائيل لم يتلقوا أي جرعة من اللقاح بعد، ولم يتغير هذا العدد تقريبًا لعدة أسابيع، مما قد يفسر هذه الزيادة في الوفيات اليومية.

وأضافت أنه على الرغم من تلقي الغالبية العظمى من البالغين في إسرائيل ثلاث جرعات من لقاح كورونا وبدء حملة تلقيح بالجرعة الرابعة لمن هم فوق 60 عامًا في أوائل الشهر الماضي، إلا أنها تسجل أعلى معدل وفيات يوميًا وفقًا لموقع "أور ورلد إن داتا" للإحصاءات.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن نسبة المرضى المصابين بفيروس كورونا الذين تم نقلهم إلى المستشفيات، قد ارتفعت خلال الفترة الأخيرة في إسرائيل، لعدة أسباب أبرزها تخفيف قيود كورونا، وعدم اكتساب الاسرائيليين مناعة رغم تلقيهم جرعات متتالية من اللقاح.

بدوره، قال عالم الأوبئة في جامعة بار إيلان في تل أبيب مايكل إدلشتاين، أن "جزء كبير من الإسرائيليين في المستشفيات سيصابون بأوميكرون، وبعضهم سيموت، لكن التمييز بين السبب الرئيسي للوفيات إن كان كورونا أم أمراض أخري يعاني منها المصابون بالفيروس، سيستغرق وقتًا، لذا فإن تضاعف عدد الوفيات لا يرتبط بتلقي اللقاح".

وأضاف:" بعد جرعتين، أظهرت الدراسات أن فعالية اللقاحات تتناقص على مدار الأشهر، بما في ذلك ضد الحالات الشديدة، خاصة في السلالات الجديدة مثل أوميكرون".

وحول إعطاء الجرعات الرابعة لأكثر من 600 ألف من كبار السن في إسرائيل، قال مايكل إدلشتاين:"إنه ليس نجاحًا هائلاً لأن كفاءة الجرعات الإضافية ليست هائلة".