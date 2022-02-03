اشتية: إسرائيل تعرقل تطور الاقتصاد الفلسطيني

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الخميس، إن إسرائيل تضع معوقات أمام تطور الاقتصاد الفلسطيني.

وذكر اشتية في بيان عقب استقباله في مدينة رام الله وزيرة التجارة الدولية البريطانية آن- ماري تريفيليان، أن معوقات إسرائيل تشمل الحواجز أمام حرية حركة الأفراد والبضائع، وتقسيم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية واستمرار الحصار المفروض على قطاع غزة.

وأضاف اشتية أن "العلاقة التجارية بين فلسطين ودول العالم غير مرتبطة بالعلاقة مع إسرائيل، وإن أكبر معوق للتجارة هو الاحتلال، وأن الأراضي الفلسطينية بعاصمتها القدس هي وحدة اقتصادية واحدة".

وشدد على أن مفاوضات بريطانيا مع إسرائيل لاتفاق تجاري "يجب ألا تكون على حساب السوق الفلسطينية".

ودعا إلى أهمية التحضير لتوقيع مذكرة تفاهم بين بريطانيا وفلسطين حول التبادل التجاري والتعاون في العديد من المجالات، بما يساهم في تعزيز الاقتصاد الفلسطيني.

كما أكد على ضرورة عقد شراكات وروابط بين شركات التكنولوجيا البريطانية والفلسطينية، في ظل التطور التكنولوجي الهائل في العالم.

وطالب اشتية حكومة بريطانيا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية لـ "حماية حل الدولتين من التلاشي، في ظل استمرار سياسة الحكومة الإسرائيلية في التدمير الممنهج لفرصة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".

ونقل البيان عن الوزيرة البريطانية وقوف بلادها إلى جانب حل الدولتين، وأن الجهود يجب أن تكون منصبة لخدمة هذا الحل، معربة عن استعداد بريطانيا لمساعدة ومساندة الاقتصاد والتجارة الفلسطينية من أجل النمو والازدهار.

ومن جهة أخرى، أعلنت وزارة المالية الفلسطينية، أن رواتب الموظفين العموميين عن الشهر الماضي سيتم صرفها يوم الأحد المقبل بنسبة 80%، على أن يبقي الفارق في ذمة الحكومة لصالح الموظفين ويعاد صرفه عندما تسمح الإمكانيات النقدية اللازمة لذلك.

ودفعت السلطة الفلسطينية منذ ثلاثة أشهر للموظفين ما بين 70% إلى 80% من رواتبهم، علما أنها تشتكي من استمرار التراجع الحاد في المساعدات الدولية لميزانيتها من 3ر1 مليار دولار في عام 2013 إلى 129 مليون دولار العام الماضي.