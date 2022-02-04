جمال سليمان: إسماعيل عبدالحافظ كان له فضل كبير في نجاح مسلسل حدائق الشيطان

محمد صفاء عامر خير من افتتح واختتم مشهد.. بعشق طريقة حواره

كشف الفنان السوري جمال سليمان، تفاصيل تجربته في مسلسل «حدائق الشيطان»، قائلًا إن المخرج إسماعيل عبدالحافظ كان له فضل كبير في النتيجة التي وصل إليها من العمل.

وأضاف، في لقاء ببرنامج «لايت شو»، الذي يعرض على فضائية «الحياة»، مساء اليوم الخميس، أنه من المستحيل التوصل إلى نفس النتيجة التي وصل لها المسلسل مع مخرج غير إسماعيل عبدالحافظ، موضحًا أن الراحل جعله يشعر بخطورة وحساسية الموضوع.

وعن لهجته الصعيدية في المسلسل، ذكر أنه تابع مع نبيل الهواري لمدة شهرين قبل التصوير لدراسة العمل، معقبًا: «كنت بذاكر كأني رجعت المدرسة.. البداية كانت صعبة جدا».

ولفت إلى صعوبة الشخصية التي جسدها أمام الكاميرا في بداية التصوير، لكن طاقم العمل كانوا داعمين له، مضيفًا: «الشخص كان لديه عدة مهمات في لحظة واحدة».

وأعرب الفنان السوري، عن حبه الشديد للكاتب والمؤلف محمد صفاء عامر، قائلًا إن الراحل كان «خير من افتتح مشهد واختتم مشهد».

وتابع عن الكاتب محمد صفاء عامر: «بعشق طريقة حواره، والطريقة اللي بيدخل بيها في المشهد واللي بيقفل بيها المشهد ومفتقدها جدا، بقرأ حاجات كتيرة وقليلين الناس اللي مثله».

مسلسل «حدائق الشيطان» درامي اجتماعي، عرض لأول مرة في شهر رمضان 2006، من بطولة الممثل السوري جمال سليمان، وسمية الخشاب، وصلاح عبدالله، ورياض الخولي، وعبدالله فرغلي، وأحمد سلامة، وتأليف محمد صفاء عامر، وإخراج إسماعيل عبد الحافظ.