 جيريمي: الكاميرون تستهدف معادلة إنجاز الفراعنة.. وصلاح يستحق الكرة الذهبية - بوابة الشروق
الخميس 3 فبراير 2022 3:10 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما هي توقعاتك لمشوار المنتخب المصري ببطولة إفريقيا؟
النتـائـج تصويت

جيريمي: الكاميرون تستهدف معادلة إنجاز الفراعنة.. وصلاح يستحق الكرة الذهبية

شريف أبوحمد
نشر في: الخميس 3 فبراير 2022 - 1:37 ص | آخر تحديث: الخميس 3 فبراير 2022 - 1:37 ص

قال جيريمي نجيتاب أسطورة الكرة الكاميرونية إن الجيل الحالي لمنتخب بلاده يستهدف معادلة إنجاز مصر في كأس أمم أفريقيا، مشيرا إلى أن محمد صلاح نجم الفراعنة يستحق التتويج بالكرة الذهبية.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر في نصف نهائي البطولة مع الكاميرون، مساء الخميس، حيث يمتلك الفراعنة 7 كؤوس من تلك البطولة فيما يمتلك منتخب الأسود 5 بطولات.

وقال جيريمي خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة "بي إن سبورتس":"هذا الجيل من اللاعبين بالمنتخب الكاميروني، هدفه اللحاق بعدد ألقاب مصر الإفريقية".

أما عن صلاح فقال:"هو لاعب رائع ويجب أن لا نتردد في القول إنه يستحق الفوز بالكرة الذهبية".

وأشار جيرمي خلال حديثه إلى أن القارة الأفريقية مليئة بالمواهب:"إفريقيا خزان للمواهب ودائما تنجب العديد من اللاعبين الرائعين نجدهم يتألقون في مختلف الدوريات الأوروبية القوية".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك