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قال جيريمي نجيتاب أسطورة الكرة الكاميرونية إن الجيل الحالي لمنتخب بلاده يستهدف معادلة إنجاز مصر في كأس أمم أفريقيا، مشيرا إلى أن محمد صلاح نجم الفراعنة يستحق التتويج بالكرة الذهبية.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر في نصف نهائي البطولة مع الكاميرون، مساء الخميس، حيث يمتلك الفراعنة 7 كؤوس من تلك البطولة فيما يمتلك منتخب الأسود 5 بطولات.

وقال جيريمي خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة "بي إن سبورتس":"هذا الجيل من اللاعبين بالمنتخب الكاميروني، هدفه اللحاق بعدد ألقاب مصر الإفريقية".

أما عن صلاح فقال:"هو لاعب رائع ويجب أن لا نتردد في القول إنه يستحق الفوز بالكرة الذهبية".

وأشار جيرمي خلال حديثه إلى أن القارة الأفريقية مليئة بالمواهب:"إفريقيا خزان للمواهب ودائما تنجب العديد من اللاعبين الرائعين نجدهم يتألقون في مختلف الدوريات الأوروبية القوية".