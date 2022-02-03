مبروك عطية: الرجال قوامون على النساء بمعنى خادمون لهن

قال الدكتور مبروك عطية، إن الرجال لا يضربون النساء، الرجال قوامون على النساء بمعنى خادمون لهن، متابعًا أن الأزواج لا يضربون ولا يعنفون ولا يسيئون وهو الأصل الأصيل في الإسلام.

واستكمل، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأربعاء، أن السيدة الناشز تتعظ ويتم هجرها في المضجع وتضرب ضربا لا يكسر عظم ولا يتعرض لوجه أو يلون جلد وهذا لا يحدث بالفعل، متابعًا: «دول مش أزواج اللي بيعملوه فضايح وشروع في قتل ومش أخلاق مسلمين».

وتابع، أن معنى الآية «اللائي تخافون نشوزهن» لن نلغيها بزعم حقوق المرأة، وهناك فرق بين العنف ضد الإنسان المسالم فهذه جريمة، أما آية النشوز فهي علاج رباني، ربنا علمنا أن نتدارك الأمر قبل أن يتفاقم، القرآن يعبر عن علاج بمجرد الخوف، بوادر للتكبر على الزوج، وللحاكم الحق في تقييد المباح.

وأوضح، أن الضرب في اللغة على ثلاث، ومنه ضرب الرجل امرأته وهذا معناه الضرب، وإذا تعدى بـ في فكان معناه السعي ومنه «ضرباً في الأرض»، وإذا تعدى لمفعولين معناها يحكي كـ «ضرب الله مثلاً كلمة طيبة».