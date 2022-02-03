سعفان: معدل البطالة وصل الآن إلي 7.5 %

حرص محمد سعفان وزير القوى العاملة، على الاطمئنان حول تنفيذ الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد، بفنادق شرم الشيخ، من حيث ارتداء العمال للكمامات، وتوافر مقاييس الحرارة بكل مواقع العمل، والوقاية الشخصية وأساليب الحماية المتبعة، مؤكداً حرصه على صحة وسلامة أرواح هؤلاء العمال في المقام الأول.

وشهد سعفان ختام فعاليات ندوة مبادرة "سلامتك تهمنا"، التي تتولى تنفيذها الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بوزارة القوى العاملة، موضحا أنها تهدف للحد من مخاطر بيئة العمل، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل جميع أنحاء الجمهورية، لتصحيح أوضاع السلامة على الأرض داخل جميع المنشآت أيا كان نوعها.

وقال سعفان إن المبادرة ترمى أيضا إلى الحد من إصابات وحوادث العمل والأمراض المهنية، بالتعاون بين الوزارة وأصحاب المنشآت، بعد النتائج الكبيرة التى حققتها من قبل حملة "اعرف-أحمى نفسك".

وأوضح أن قطاع السياحة والشركات العاملة فيه تطبق جميعها كل المعايير القياسية الخاصة بالسلامة والصحة المهنية لحماية الأفراد العاملين فيه على أكمل وجه.

وأكد سعفان أنه يجب تغيير مفهوم السلامة والصحة المهنية من مجرد قواعد وقوانين ملزمة إلى سلوك يومي أساسي في حياة الأفراد للحفاظ على حياتهم، وتعليم أولادنا هذا المفهوم الجديد فهم عماد المستقبل وأمل التقدم والتطوير، مشيرا إلى أهمية نشر ثقافة وسلوك السلامة والصحة المهنية في المجتمع، لما لها من دور كبير في الحفاظ على رأس المال البشري، والحفاظ على المعدات وأدوات الإنتاج، بما له من أكبر الأثر على ازدهار الاقتصاد.

وأضاف أن القوى العاملة فى الفترة الماضية أطلقت العديد من المبادرات فى كل مجالات العمل منها، مبادرة "احمى نفسك"، والتى تجوب المحافظات لترسيخ سلوك السلامة والصحة المهنية، ومبادرة "مصر بكم أجمل" لذوى القدرات الخاصة، ومبادرة "مصر أمانة بين إيديك" والتى كلفت بإعادة إطلاقها فى المحافظات المختلفة، للتصدي للعدو المتربص بالدولة المصرية والذى يسعى لهدمها، حتى لا يتأثر التقدم الذي تحققه الدولة ويستمر.

وذكر أن معدل البطالة وصل الآن إلى 7.5% فى آخر تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بعد أن كان المعدل 13.2% في عام 2013، وذلك بسبب الاستراتيجية التى تنتهجها الدولة المصرية فى الآونة الأخيرة والقيادة السياسية.