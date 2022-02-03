يتابع رواد تويتر عملية إنقاذ الطفل ريان لحظة بلحظة على هاشتاج إنقذوا ريان، حيث يشارك البعض أحدث الأخبار عن عملية الإنقاذ، بينما يقوم البعض بمشاركة آراءه عن كيفية إنقاذه.



قام العشرات على تويتر بتضمين العديد من قصص الأنبياء إلى قصة ريان، حيث تم تشبيه بئر ريان ببئر سيدنا يوسف عليه السلام، بينما تم تشبيه بعده عن عائلته وعن والدته تحديدا بتشبيه حال والدة سيدنا موسى عليه السلام عندما أصبح فؤادها فارغا ببعد ابنها عنها، هذا بالإضافة إلى تشبيه وحدة ريان وكربه في ظلمة البئر، بكرب سيدنا يونس عليه السلام وعزلته وهو في بطن الحوت.



قال إحدى المستخدمين اللهم أخرج ريان كما أخرجت يوسف عليه السلام يا رحمن الدنيا ورحيمها، بين قال آخر، اللهم كما أعدت يوسف لأبيه وكما رددت موسى لحضن أمه وحفظت يونس في بطن الحوت، نسألك يا رحمن يا رحيم أن تخرجه سالما معافى، قلوبنا معك.



شملت دعوات مستخدمي تويتر أيضا تشبيه موقف ريان العصيب بقصة سيدنا ابراهيم، حيث قال أحد المغردين، يارب يا من أخرجت يونس من بطن الحوت سالما، وأخرجت يوسف من الجب آمنا، وجعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم، أخرج ريان من البئر المظلم سالما معافى وأحفظه ورده إلى أهله.



وكما العالم العربي، يتابع المصريون عملية إنقاذ ريان، حيث قال أحد المستخدمين، قلوب ودعوات 100 مليون مصري مع أشقائنا في المغرب، ونسأل الله تعالى أن يخرج الطفل ريان سالما معافى، هذه الحادثة الفظيعة تذكرنا أننا متشابهون حتى في مآسينا، بينما قال آخر، حد يطمنا على ريان يا جماعة.



يذكر أنه سقط الطفل ريان الذي يبلغ من العمر 5 سنوات في حفرة مائية جافة أول أمس الثلاثاء، في غفلة من والده، الذي كان يهم ببناء سقف عليها، قبل أن تتوالى محاولات الإنقاذ، سواء من خلال إدخال متطوعين إلى الحفرة، وهي العملية التي باءت بالفشل نظراً لضيق قطرها، أو من خلال عمليات الحفر الأفقي بالموازاة مع الحفرة.



وقد تم توفير مروحية إسعاف ومجهزة بكل وسائل الإنعاش والإسعاف، ترقباً لإخراج ريان من البئر، إلى جانب سيارة إسعاف طبية وفريق صحي يضم طبيب مختص في الإنعاش والتخدير وممرضين في الإنعاش والتخدير و3 ممرضين تابعين للمركز الصحي بالمدينة.