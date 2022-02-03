تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقطع فيديو على نطاق واسع، للطفل المغربي ريان وهو عالق دخل بئر عميق شمال مدينة شفشاون بالمغرب صباح اليوم الأربعاء.



وظهر الطفل أثناء الفيديو الذي لا تتجاوز مدته 10 ثوان، وهو عالق داخل البئر، لا يستطيع التحرك، فيما ظهرت أثار دماء على وجهه، في الوقت الذي تكثف فيها جهات الإنقاذ جهودها لإنقاذ الطفل.



في السياق ذاته، كشف مصدر مغربي مسؤول لصحيفة هيسبرس المغربية أن الوصول إلى الطفل ريان يتطلب زهاء 4 ساعات من الحفر المتواصل، مبرزا أن تعزيزات تقنية ستصل إلى مركز تموروت بإقليم الشاون.



وقال إنه تمت الاستعانة بخبراء وتقنيين طبوغرافيين من أجل المساعدة على تحديد مكان الطفل المفقود بدقة,



وشدد المتحدث على أن كيل الملك أعطى تعليماته من أجل عدم السماح للمتطوعين بالنزول إلى مكان تواجد الطفل ريان، وعملية الإنقاذ تم حصرها في الحفر فقط.

اخواني المغاربة سقط الطفل ريان في بئر عمقه 60 متر في #شفشاون الى الٱن مرت 26 ساعة ولم يتم اخراجه بعد. و ما زالت المحاولات جارية لإنقاذه فضلا وليس أمرا لنقف جميعا مع الطفل ريان ونسانده بتفعليل وسم #انقذوا_ريان قبل سنوات وقعت حادثة مثل هذه خارج المغرب جعلت العالم كله يتحرك وشكرا pic.twitter.com/jsx8UlgooJ — 👤Elbaz Larbi👤 (@la__croi) February 2, 2022