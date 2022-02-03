بريطانيا: خطة بقيمة 12 مليار دولار لتخفيف ارتفاع أسعار الكهرباء

أعلن وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك، اليوم الخميس، مجموعة إجراءات تستهدف مساعدة المستهلكين ببريطانيا في مواجهة الارتفاعات الكبيرة في أسعار الطاقة.



وقال سوناك، أمام مجلس العموم، إن الحكومة ستتحرك بسرعة لتقديم المساعدة بشكل مباشر في مواجهة هذه النفقات الإضافية التي يواجهها المستهلكون، مضيفا أن قيمة الإجراءات تصل إلى 9 مليارات جنيه إسترليني (12 مليار دولار).



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن إعلان سوناك عن حزمة الإجراءات جاء بعد وقت قصير آخر من إعلان جهاز تنظيم قطاع الطاقة (أوفجيم) اعتزامه رفع الحد الأقصى لسعر الغاز والكهرباء للمنازل بنسبة 54% لنحو 22 مليون عميل.



وفي حين سيؤدي رفع الحد الأقصى إلى زيادة قيمة فاتورة الكهرباء للأسرة بنحو 693 جنيه إسترليني سنويا، قال سوناك إن الإجراءات الجديدة ستخفف هذه الزيادة بنحو 350 جنيه إسترليني.



يأتي ذلك في الوقت الذي يتعرض فيه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزير الخزانة ريشي سوناك لضغوط من جانب المعارضة ومن داخل حزب المحافظين الحاكم نفسه لتخفيف أعباء المعيشة الناجمة عن ارتفاع معدل التضخم في بريطانيا إلى أعلى مستوياته منذ ثلاثة عقود تقريبا.