وزير خارجية تونس يبحث مع نظرائه الأفارقة دعم ترشح بلاده لعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي

أجرى وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي مع عدد من نظرائه الأفارقة -المشاركين في أعمال الدورة 40 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، المنعقدة حاليًا بأديس أبابا- محادثات بشأن حشد الدعم لترشح تونس لعضوية مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي.

وذكرت وزارة الخارجية أن اللقاءات شملت كلًا من وزراء خارجية ناميبيا وتنزانيا وأوغندا وجنوب أفريقيا وزامبيا والكاميرون وجيبوتي والنيجر وموريتانيا وجزر القمر والجزائر وزيمبابوي وتشاد وليبيا.

وأكد الجرندي على الدور الذي تعتزم تونس الاضطلاع به ضمن هذا الجهاز الأفريقي المهم وذلك استمرارًا لما بذلته من جهود في إطار عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي من دفاع عن القضايا الأفريقية وإعلاء صوت القارة.

وأضافت الوزارة أن وزراء الخارجية عبروا عن مساندتهم لترشح تونس لهذا الجهاز الحيوي وثقتهم التامة في الإضافة النوعية التي ستقدمها عضوية تونس فيه وقدرتها على المساهمة البناءة على تقديم الحلول المناسبة للقضايا المطروحة على المجلس.