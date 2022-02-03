قالت حكومة "طالبان"، اليوم الخميس، إنها تقترب أكثر فأكثر من الاعتراف الدولي بها، مؤكدة أن أي تنازلات تقدمها ستكون وفقا لشروطها.

وأوضح وزير خارجية حركة "طالبان" أمير خان متقي، في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، أن حكام أفغانستان الجدد يلقون ببطء قبولا دوليا، مضيفا: "فيما يتعلق بعملية الحصول على الاعتراف، اقتربنا من هذا الهدف".

وشدد على أن "هذا حقنا، حق الأفغان. سنواصل نضالنا السياسي وجهودنا حتى نحصل على حقنا"، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

ولم تعترف أية دولة رسميا حتى الآن بالحكومة التي تم تشكيلها بعد استيلاء حركة "طالبان" على السلطة بكابول في أغسطس مع انسحاب القوات التي تقودها الولايات المتحدة بعد 20 عاما.

وأضاف متقي، أن حكومته منخرطة بنشاط مع المجتمع الدولي، قائلا: "المجتمع الدولي يريد التفاعل معنا".

وتابع: "إن عدة دول تدير سفارات في كابول ومن المتوقع افتتاح المزيد قريبا"، متوقعا فتح سفارات بعض الدول الأوروبية والعربية أيضا.

من جهة أخرى، شدد متقي على أن "أية تنازلات تقدمها طالبان في مجالات مثل حقوق الإنسان ستكون بشروطها وليس نتيجة ضغوط دولية".

ووعدت "طالبان" بنسخة أكثر ليونة من الحكم القاسي الذي اتسمت به الفترة الأولى في السلطة من عام 1996 حتى عام 2001، لكن النظام الجديد كان سريعا في منع النساء من ممارسة معظم الوظائف الحكومية، وإغلاق غالبية المدارس الثانوية للبنات.

ومع ذلك، أصر متقي على أن النظام الجديد لم يطرد أيا من موظفي الحكومة السابقة التي كانت مدعومة من الولايات المتحدة.