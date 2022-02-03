في واقعة غريبة صباح الاثنين الماضي، تم القبض على دجاجة تبحث عن وسيلة للدخول إلى مبنى البنتاجون الأمريكي، حسب ما ذكرته صحيفة "Military Times" المختصة في الشؤون العسكرية.

لاقت الواقعة تفاعلاً كبيراً، وكتبت جمعية الرفق بالحيوان منشورا حول القبض على دجاجة تحاول التسلل إلى مبنى البنتاجون.

وبحسب الصحيفة، تم استدعاء الضباط من جمعية الرفق بالحيوان في أرلينجتون، إلى مكان الحادث، بعد أن طارت الدجاجة من الحظيرة، وكادت أن تشق طريقها إلى أحد أكثر المباني أمانًا على وجه الأرض.

وذكرت الجمعية، أن الرقيب "بالينا"، ذهبت وأحضرت الدجاجة بأمان إلى الملجأ، حيث ستبقى حتى يجدوا منزلًا جديدًا لها.

وتناول البعض هذه الواقعة بشيء من السخرية، قائلين: "هل كانت تائهة تحاول الوصول إلى الجانب الآخر من الشارع؟ أم أنها جاسوسة أرسلت لسرقة أسرار الدولة؟ حتى الآن منقارها مغلق، يا له من حظ!".

وقال آخرون: "لماذا عبرت الدجاجة الطريق؟ من الواضح أن الإجابة هي الوصول إلى البنتاجون"، وأضاف البعض "لماذا عبرت الدجاجة الطريق؟ لتشكل تهديدا للأمن القومي بشكل واضح".

كما دعت جمعية الرفق بالحيوان، في منشور لها عبر "فيسبوك"، للبحث عن اسم للدجاجة، ودعا مستخدمو "فيسبوك" إلى تسمية الدجاجة "إيثل روزنبرج"، وهي سيدة أمريكية شهيرة أوقفت وأعدمت بتهمة التجسس لحساب الاتحاد السوفيتي في خمسينات القرن الـ20.