محافظ البنك المركزى العراقى: مصر تشهد نهضة غير مسبوقة فى شتى المجالات

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه لولا الاستقرار السياسي والأمني في مصر، الذي نجح الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى إرساء دعائمه، في ظل منطقة مضطربة تعاني أزمات سياسية، واضطرابات أمنية ما تحقق النجاح في التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وما صمدنا في مواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا وتجاوز أزمة الأسواق الناشئة.

وأكد معيط، أن هذا الاستقرار أكسب الاقتصاد المصري القدرة على التعامل المرن في مواجهة التقلبات والتحديات الاقتصادية التي تشهدها أسواق المال العالمية، على نحو يحظى بإشادة مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية، ويتجلى في مؤشرات الأداء المالي للموازنة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مشيرًا إلى أن هناك تكليفًا رئاسيًا بالتوسع المستمر في المشروعات التنموية لتحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم .

وأضاف الوزير، خلال لقائه اليوم مع مصطفى غالب محافظ البنك المركزى العراقي، والوفد المرافق له، أن بيئة الأعمال في مصر أصبحت أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، واستطعنا تحويل التحديات إلى فرص واعدة للاستثمار، والتنمية الشاملة، ترتكز على بنية تحتية قوية محفزة للقطاع الخاص، وقادرة على الوفاء بمتطلبات المشروعات الاستثمارية، حيث توفر الطاقة اللازمة لتشغيل المصانع، وتطوير وإنشاء شبكة طرق وفقًا لأحدث المعايير الدولية، وتوفر العملة الصعبة أيضًا، والأمن والاستقرار، والأراضي المرَّفقة، على نحو يؤدى إلى توسيع النشاط الاقتصادى، وتوفير المزيد من فرص العمل، لافتًا إلى أننا كنا نُعانى من أزمة في الكهرباء والغاز الطبيعى، والآن أصبح لدينا فوائض للتصدير .

وأشار إلى أنه سيتم الانتهاء من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بكل المحافظات خلال 10 سنوات، لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لكل أفراد الأسرة المصرية؛ بما يُسهم في إرساء دعائم منظومة جيدة تمد مظلة الرعاية الصحية المتكاملة لكل أفراد الوطن؛ على نحو يحميهم من مخاطر الأمراض والعبء المادي والنفسي المصاحب لارتفاع النفقات الصحية المباشرة التي يتحملها الفرد.

وأكد الوزير، استعداد الجانب المصري لنقل خبراته فى مجالات الإصلاح الاقتصادى إلى دولة العراق الشقيقة، قائلا: «طلبات الأشقاء أوامر.. مصيرنا ومستقبلنا واحد»، مضيفا أن مصر والعراق يُمثلان عمقًا استراتيجيًا لبعضهما البعض، مُثمنًا ما يمتلكه العراق من ثروات بشرية قدمت إسهامات معرفية فى العديد من المجالات.

وأشاد محافظ البنك المركزي العراقي، بالنهضة غير المسبوقة التي تشهدها مصر في شتى المجالات، وأبدى إعجابه البالغ بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، مؤكدًا أن العراق يعتز بعلاقاته الأخوية مع مصر.

وقال إن الاقتصاد العراقي نجح في تجاوز مرحلة صعبة ونسعى حاليًا لجذب وتشجيع الاستثمار، وتطوير دور القطاع الخاص، موجهًا الدعوة لوزير المالية لزيارة بغداد للمزيد من التباحث بين الجانبين حول تعزيز مختلف أوجه التعاون المشترك.